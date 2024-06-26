Двадцать человек остаются в больницах Махачкалы и Дербента после терактов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Два десятка человек продолжают лечение в стационарах Дагестана после терактов в Махачкале и Дербенте, сообщили в среду "Интерфаксу" в экстренных службах республики.

"На сегодня в больницах Махачкалы, Дербента остаются 20 человек. Десять из них (сотрудники МВД и Росгвардии) лежат в медсанчасти МВД. В Республиканской клинической больнице им. Вишневского лежат пять человек и столько же - в Дербентской городской больнице", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии агентству уточнили, что в медсанчасти МВД республики проходят лечение четверо их сотрудников.

Со своей стороны представитель РКБ им. Вишневского (Махачкала) сообщил, что в их медучреждении лечатся четверо сотрудников полиции и одно гражданское лицо - девушка, получившая осколочные ранения.

"На данный момент один человек в тяжелом состоянии лежит в общей реанимации больницы, второй - в отделении реанимации и интенсивной терапии, двое - в палате торакальной хирургии. Их состояние хорошее. Девушка лежит в отделении травматологии и сочетанной патологии. Ее состояние тоже хорошее", - рассказал собеседник агентства.

В то же время представитель Дербентской городской больницы проинформировал агентство, что у них находятся пять человек, из которых трое в состоянии средней степени тяжести, двое - в тяжелом.

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погиб 21 человек, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены. По словам главы республики Сергея Меликова, атаки в Дагестане совершили выходцы из Сергокалинского района.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

В республике объявлен траур с 24 по 26 июня.