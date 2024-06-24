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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 18:58

Газовые баллоны взрываются в горящем здании во Фрязине

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Баллоны с газом взрываются в горящем восьмиэтажном здании в подмосковном Фрязино, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"На 3-4 этажах взрываются баллоны с пропаном и кислородом", - сказал собеседник агентства.

Ранее на шестом этаже горящего здания взорвался газовый баллон.

Пожар в восьмиэтажном административном здании в подмосковном Фрязино по адресу Заводской проезд, д. 2 начался в понедельник днем. Огонь охватил с пятого по восьмой этаж. По последним данным, площадь пожара достигла 5 тыс. кв. метров.

Жертвами пожара стали восемь человек, сообщили в экстренных службах.

Фрязино Подмосковье
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