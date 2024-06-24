Открытое горение в административном здании во Фрязино ликвидировано

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Пожарные МЧС РФ ликвидировали открытое горение в здании в подмосковном Фрязино, сообщила пресс-служба министерства.

Ранее в понедельник сообщалось, что огонь охватил административное здание на территории промзоны во Фрязино с пятого по восьмой этаж. Площадь пожара, по последним данным, составила 5 тыс. кв. м.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели двух человек на пожаре.

В свою очередь, в экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что число погибших достигло восьми человек.

В холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") сообщили, что горящее в подмосковном городе Фрязино здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и оборонной промышленности. По их данным, в конце 1990-х годов здание перешло в частную собственность.

Позднее в понедельник власти городского округа Фрязино сообщили, что запустили "горячую линию" для родственников погибших и пострадавших в результате пожара в административном здании.

"В связи с трагедией, произошедшей в здании по адресу: Заводской проезд, дом 2, администрацией городского округа Фрязино открыта "горячая линия", - написал в телеграм-канале глава городского округа Дмитрий Воробьев.

"Если Вы разыскиваете родных или близких, которые могли быть в горящем здании, просим обращаться по телефону: 8 (496) 564-36-01", - добавил он.

В холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") ранее сообщили, что горящее в подмосковном городе Фрязино здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и оборонной промышленности. По их данным, в конце 1990-х годов здание перешло в частную собственность.