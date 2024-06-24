Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 18:58

Открытое горение в административном здании во Фрязино ликвидировано

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Пожарные МЧС РФ ликвидировали открытое горение в здании в подмосковном Фрязино, сообщила пресс-служба министерства.

Ранее в понедельник сообщалось, что огонь охватил административное здание на территории промзоны во Фрязино с пятого по восьмой этаж. Площадь пожара, по последним данным, составила 5 тыс. кв. м.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели двух человек на пожаре.

В свою очередь, в экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что число погибших достигло восьми человек.

В холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") сообщили, что горящее в подмосковном городе Фрязино здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и оборонной промышленности. По их данным, в конце 1990-х годов здание перешло в частную собственность.

Позднее в понедельник власти городского округа Фрязино сообщили, что запустили "горячую линию" для родственников погибших и пострадавших в результате пожара в административном здании.

"В связи с трагедией, произошедшей в здании по адресу: Заводской проезд, дом 2, администрацией городского округа Фрязино открыта "горячая линия", - написал в телеграм-канале глава городского округа Дмитрий Воробьев.

"Если Вы разыскиваете родных или близких, которые могли быть в горящем здании, просим обращаться по телефону: 8 (496) 564-36-01", - добавил он.

В холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") ранее сообщили, что горящее в подмосковном городе Фрязино здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и оборонной промышленности. По их данным, в конце 1990-х годов здание перешло в частную собственность.

МЧС РФ Подмосковье Фрязино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совладелец инвестгруппы "Русские фонды" Бейрит отправлен под домашний арест

Совладелец инвестгруппы "Русские фонды" Бейрит отправлен под домашний арест

Что произошло за день: понедельник, 24 июня

Костромич, заразившийся в Нижнем Новгороде ботулизмом, умер в больнице

Костромич, заразившийся в Нижнем Новгороде ботулизмом, умер в больнице

Лавров заявил, что в Москве уверены в причастности США и Киева к теракту в Севастополе

Лавров заявил, что в Москве уверены в причастности США и Киева к теракту в Севастополе

Экстренные службы сообщили о восьми погибших при пожаре в подмосковном Фрязине

Экстренные службы сообщили о восьми погибших при пожаре в подмосковном Фрязине
Нападение боевиков в Дагестане

Глава Сергокалинского района Дагестана освобожден от должности после терактов

Путин дал ФСБ право участвовать в отборе призывников

Путин дал ФСБ право участвовать в отборе призывников

Восьмиэтажное административное здание загорелось в подмосковном Фрязине

Нападение боевиков в Дагестане

Число погибших из-за терактов в Дагестане увеличилось до 20 человек

Суд в Москве изъял 1,4 млрд рублей со счетов Ходорковского и Лебедева

Суд в Москве изъял 1,4 млрд рублей со счетов Ходорковского и Лебедева
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });