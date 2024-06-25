Следствие уточнило, что в пожаре во Фрязине погибли шесть человек

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - ГСУ СК России по Московской области подтвердили гибель шести человек в результате пожара в подмосковном Фрязино, сообщает пресс-служба ведомства.

Там добавили, что точное количество устанавливается.

Следователи и криминалисты продолжают работу по уголовному делу о гибели людей в результате пожара в здании (ч.3 ст.109 УК РФ). Установлено, что возгорание произошло в помещении, находящемся на 5-м этаже, после чего огонь распространился на большую площадь внутри здания, затем обрушились перекрытия.

По данным следствия, все помещения сданы в аренду различным организациям - всего около 50. В местах проживания директоров управляющей зданием организации, а также организаций, арендующих помещения, произведены обыски. Проводятся допросы.