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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 16:44

Патриарх посмертно наградил священника, погибшего в Дагестане от рук террористов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Протоиерей Николай Красильников, погибший в церкви Дербента при террористической атаке, будет посмертно награжден церковным орденом Александра Невского (I степени), сообщил патриарх Кирилл в среду, открывая заседание Высшего церковного совета.

Участники заседания пропели отцу Николаю "Вечную память".

По мнению патриарха, убийство священника, к тому же совершенное в храме, "говорит о нравственном и духовном упадке не только тех, в среде которых воспитался убийца, но и вообще, может, той части общества, которая, к сожалению, не оказывает должного сопротивления возникновению таких террористических настроений, несущих опасность не только лично кому-то, но вообще всей нашей стране и всему нашему народу".

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23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погиб 21 человек, в том числе 15 сотрудников правоохранительных органов, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

В республике объявлен траур с 24 по 26 июня.

Хроника 23 – 26 июня 2024 годаНападение боевиков в Дагестане
Дагестан патриарх Кирилл Дербент Николай Красильников РПЦ
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