Экс-главу Сергокалинского района Дагестана задержали по статье о мелком хулиганстве

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы задержали экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова по статье о мелком хулиганстве. Об этом сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах республики.

"Ему вменили административное правонарушение по статье о мелком хулиганстве. Сейчас готовятся материалы для возбуждения дела о пособничестве терроризму. Информация предварительная", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил со ссылкой на предварительные данные, что среди совершивших нападения в Дербенте и Махачкале боевиков был один из сыновей Омарова.

Чиновник был задержан после произошедших 23 июня терактов в Махачкале и Дербенте.

Накануне глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности руководителя Сергокалинского района.

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены. По словам главы республики Сергея Меликова, атаки в Дагестане совершили выходцы из Сергокалинского района.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

В республике объявлен траур с 24 по 26 июня.