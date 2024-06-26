Свердловский облсуд приступит к рассмотрению дела журналиста WSJ Гершковича о шпионаже

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд в среду приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о шпионаже в отношении корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Заседание назначено на 11:00.

Материалы уголовного дела Гершковича засекречены. Как сообщили в пресс-службе суда, процесс пройдет в закрытом от слушателей режиме.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, судебное следствие начинается с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, после чего председательствующий опрашивает подсудимого, понятно ли тому обвинение, признает ли он себя виновным и желает ли он или его защитник выразить свое отношение к нему. После этого суд по согласованию со сторонами процесса устанавливает порядок исследования доказательств по делу.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту было предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Согласно версии следствия, Гершкович с соблюдением тщательных мер конспирации по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники.

В ФСБ заявляли, что Гершкович был задержан "при попытке получения секретных сведений". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что журналиста "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину. Гершкович настаивает, что его деятельность была журналистской.

Американские власти неоднократно называли арест Гершковича незаконным и указывали, что будут добиваться его освобождения. В начале июня 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что США предпринимают энергичные шаги для освобождения журналиста, отметив при этом, что "такие вопросы должны решаться только на основе взаимности".

В период следствия Гершкович находился под арестом в СИЗО "Лефортово" в Москве.