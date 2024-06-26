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Процесс по делу журналиста WSJ Гершковича продолжится 13 августа

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд в среду провел первое слушание по существу уголовного дела о шпионаже в отношении корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Как передал корреспондент "Интерфакса", заседание прошло в закрытом от слушателей режиме.

Следующее слушание по делу назначено на 13 августа, сообщили агентству в суде. Далее процесс также будет закрыт от слушателей, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

В пресс-службе облсуда "Интерфаксу" заявили, что для протокольной съемки перед процессом в среду судом были аккредитованы 23 российских и десять иностранных СМИ.

Представитель суда отметила, что "господин Гершкович попросил не задавать ему никаких вопросов". На попытки некоторых журналистов поговорить с ним в ходе протокольной съемки Гершкович улыбнулся и жестами показал, что не будет отвечать.

Американский консул в разговоре с журналистами в кулуарах суда сообщил, что представители дипмиссии США до настоящего времени не виделись с Гершковичем в СИЗО Екатеринбурга, однако подадут запрос на посещение. По его словам, позиция относительно самого процесса будет позднее предоставлена посольством в Москве.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Журналисту было предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Согласно версии следствия, Гершкович с соблюдением тщательных мер конспирации по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники.

В ФСБ заявляли, что Гершкович был задержан "при попытке получения секретных сведений". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что журналиста "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину. Американец настаивает, что его деятельность была журналистской.

Американские власти неоднократно называли арест Гершковича незаконным и указывали, что будут добиваться его освобождения. В начале июня 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что США предпринимают энергичные шаги для освобождения журналиста, отметив при этом, что "такие вопросы должны решаться только на основе взаимности".

В период следствия Гершкович находился под арестом в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Екатеринбург США ФСБ The Wall Street Journal Эван Гершкович
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