Радиационный фон после разрушения поста контроля Запорожской АЭС не превышен

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Превышений радиационного фона на территории Энергодара после разрушения поста радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенного в населенном пункте Великая Знаменка, не зафиксировано, сообщили в ФМБА России.

"В связи с разрушением ВСУ поста радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенного в населенном пункте Великая Знаменка (расстояние от г. Энергодар более 40 км), силами Передвижной лаборатории радиационного контроля филиала Центра гигиены и эпидемиологии № 33 ФМБА России проводится контроль радиационной обстановки на территории г. Энергодар. Превышений естественных фоновых значений не выявлено", - говорится в сообщении пресс-службы агентства в среду.

Функционирование подразделений Федерального агентства в Энергодаре осуществляется в штатном режиме, добавили в пресс-службе.

О том, что пост радиационного контроля уничтожен в Великой Знаменке, сообщили ранее в среду представители ЗАЭС.

"Пост радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановкой в районе расположения станции", - говорится в телеграм-канале ЗАЭС.