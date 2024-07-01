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Спад продаж туров в Дагестан не превышает 5% после терактов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Спад продаж туров в Дагестан после террористической атаки 23 июня не превышает 5% по сравнению с предыдущей неделей, аннуляции туров также минимальны, сообщил Российский союз туриндустрии.

Нападение боевиков в Дагестане

"По Дагестану у нас были минимальны аннуляции, в основном связанные с переносом дат выезда. Новые заявки продолжают поступать, мы не видим ощутимого спада спроса", - рассказала директор по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.

Руководитель отдела России компании "Туртранс-Вояж" Татьяна Гончар также сообщила, что события в Дербенте и Махачкале не оказали заметного влияния на активность туристов.

"Мы практически не заметили влияния этих событий, хотя и опасались последствий. Считаю, это во многом связано с тем, что компания давно на рынке, работает с большими автобусными экскурсионными группами, у нас хорошо поставлена система предупреждений, сообщений в случае каких-либо изменений. Гид всегда с туристами, руководит группой. Кроме того, у нас много постоянных клиентов, за долгие годы выработалось доверие. В итоге нам звонили не с аннуляциями, а с вопросами, не будем ли мы сами отменять поездки. Принимающие партнеры в Дагестане также говорят о спокойной обстановке в республике", - рассказала она.

По словам эксперта, спрос на направление остается высоким.

"Активно продаются сентябрь, август. Чуть слабее - июль, как, кстати, и в прошлом году. По нашей статистике, в этом году больше востребованы экскурсионные программы, охватывающие Дагестан и другие республики Северного Кавказа, и меньше - комбинированные с отдыхом на море", - уточнила Гончар.

По данным платформы для отелей Travelline, до трагедии рост бронирований отелей по сравнению с прошлым годом составлял 19%, сейча - 14%, то есть снижение спроса - 5%.

Как отмечают в РСТ, о высоком спросе на направлении говорит также объем перевозки. "Аэрофлот" с 1 июля увеличивает частоту полетов из Москвы в столицу Дагестана: появятся два дополнительных рейса ежедневно. В итоге в пиковый сезон общее количество полетов в Махачкалу увеличится до рекордных 42 в неделю, что на 20% больше, чем летом прошлого года.

23 июня боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале. По данным СКР, погибли 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. Убиты пять боевиков, их личности установлены.

Аэрофлот Дагестан Дербент РСТ Махачкала
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