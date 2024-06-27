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В Севастополе доработают систему оповещения населения о ракетных атаках

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Система оповещений о воздушных атаках будет доработана с учетом атак баллистических ракет в Севастополе, сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев.

"Прежде всего, если по пунктам, мы еще доработаем систему оповещений, которая сегодня существует, с учетом баллистики. Если раньше, когда у нас было до получаса, это были ракеты типа Storm Shadow или SCALP, которые запускались с авиационных носителей, где-то было до 20 минут на реакцию, мы объявляли спокойно воздушную тревогу, потом у людей была возможность спуститься в укрытие, то с учетом вот новой угрозы баллистической ракеты - времени практически нет, потому что 2-3 минуты есть для того, чтобы человек совершил маневр и занял какую-то, значит, диспозицию для того, чтобы минимизировать ущерб", - сказал Развожаев.

Он отметил, что система оповещения будет достраиваться, чтобы максимально покрывать весь город.

В результате атаки ВСУ с применением американских ракет на Севастополь в минувшее воскресенье, 23 июня, погибли четыре человека, включая двух детей, пострадали 153 человека, 79 были госпитализированы. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Михаил Развожаев Севастополь ВСУ
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