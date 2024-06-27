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Дополнительные меры безопасности в Севастополе оценили в 700 млн рублей

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Порядка 700 млн рублей понадобится для обеспечения дополнительных мер безопасности в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев журналистам в четверг.

Власти Севастополя также рассчитывают на федеральную поддержку в финансировании этих мероприятий, добавил он.

Власти, в частности, планируют установить в Севастополе укрытия по типу блиндаж. "Всего, по нашим предварительным оценкам, (...) нам потребуется порядка 600 укрытий по типу блиндаж, точно таких же, как устанавливаются в Белгороде, типовые блиндажи. (...) Пока 600, возможно, понадобится больше", - сказал Развожаев.

Он отметил, что также принято решение об установке капитальных бетонных укрытий. На их изготовление, монтаж, установку потребуется порядка 40 дней.

Губернатор также сообщил о планах доработать систему оповещений о воздушных атаках с учетом угрозы баллистических ракет и чтобы максимально покрывать весь город.

"Если раньше, когда у нас было до получаса, это были ракеты типа Storm Shadow или SCALP, которые запускались с авиационных носителей, где-то было до 20 минут на реакцию, мы объявляли спокойно воздушную тревогу, потом у людей была возможность спуститься в укрытие, то с учетом новой угрозы баллистической ракеты - времени практически нет, потому что 2-3 минуты есть для того, чтобы человек совершил маневр и занял какую-то диспозицию для того, чтобы минимизировать ущерб", - сказал Развожаев.

Губернатор также заявил, что подготовлен указ, который будет обязывать всех владельцев частных объектов пускать людей во время тревоги под угрозой штрафа.

"Мы сделаем в рамках программы по гражданской обороне отдельную программу массового обучения севастопольцев первой медицинской помощи. Она будет организована бесплатно (...) по выходным дням, в интернете будет объявлена запись на группы", - добавил Развожаев.

В результате атаки ВСУ с применением американских ракет на Севастополь в минувшее воскресенье, 23 июня, погибли четыре человека, включая двух детей, пострадали 153 человека, 79 были госпитализированы. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Михаил Развожаев Севастополь
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