Двое бизнесменов арестованы по делу о гибели людей на пожаре во Фрязине

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье арестовал двух задержанных коммерсантов по делу о гибели людей в результате пожара в здании в городе Фрязино, им предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

"По ходатайству следствия судом в отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 августа 2024 года", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ведомства.

Как отметили в СКР, заместителю генерального директора ООО "Исприн", а также представителю собственника здания "предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших в результате пожара гибель шести человек (ч.3 ст.238 УК РФ)".

24 июня огонь охватил административное здание на территории промзоны во Фрязине с пятого по восьмой этаж. Площадь пожара составила 5 тыс. кв. метров. Погибли шесть человек.

В среду в СКР сообщили о задержании двух коммерсантов. По данным информированного источника "Интерфакса", ими являются заместитель гендиректора ООО "Исприн" Юрий Фомин и представитель собственника здания Антон Спешилов.

По данным следствия, с 2021 года здание находилось в ведении ООО "Исприн", которое было привлечено с целью обеспечения сохранности имущества при проведении банкротства умершего собственника-должника.

В СКР сообщали, что заместитель гендиректора ООО "Исприн", вступив в сговор с представителем собственника здания , "оказывали арендаторам услуги по предоставлению им помещений для ведения своей деятельности, при этом получали от них денежные средства за коммунальные услуги, в частности, за электричество, не обеспечив в свою очередь безопасность данных услуг, выразившуюся в отсутствии контроля за техническим состоянием электропроводки и нарушении требований пожарной безопасности помещения".

В результате, по версии следствия, из-за, "предположительно, неисправности электрической проводки 24 июня на 5-м этаже здания произошло возгорание, после чего огонь распространился на большую площадь внутри помещений".

По данным СКР, причиной гибели людей также "послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов".