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Задержана собственница здания во Фрязине, где при пожаре погибли шесть человек

Задержана собственница здания во Фрязине, где при пожаре погибли шесть человек
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Задержана собственница здания в подмосковном городе Фрязино, где в результате пожара погибли шесть человек, сообщили в региональном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР).

"В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара во Фрязино (ч.3 ст.238 УК РФ) следователем ГСУ СК России по Московской области задержана собственница административно-промышленного здания", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале ГСУ.

В ведомстве не уточнили имени фигурантки, отметив, что "на допросе у следователя подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания".

По данным следствия, с 2014 года "здание находится в собственности у жительницы Калуги, вступившей в наследство после смерти супруга".

"В 2019 году решением арбитражного суда умерший собственник признан банкротом и введена процедура реализации его имущества. С 2021 года здание находилось в ведении ООО "Исприн", в числе руководства которого оказались люди из близкого окружения собственницы, что позволило ей продолжить получать прибыль от сдачи в аренду помещений, несмотря на то, что имущество здания было в конкурсной массе по делу о банкротстве", - заявили в СКР.

По данным ведомства, вступив в сговор, собственница здания, ее представитель и заместитель гендиректора ООО "Исприн", "оказывали арендаторам услуги по предоставлению им помещений для ведения своей деятельности, при этом получали от них денежные средства за коммунальные услуги, в частности, за электричество, не обеспечив в свою очередь безопасность данных услуг, выразившуюся в отсутствии контроля за техническим состоянием электропроводки, а также за соблюдением требований пожарной безопасности помещений".

"В результате 24 июня 2024 года в здании произошло возгорание, огнем были охвачены практически все помещения. Погибло шесть человек и еще один до настоящего времени находится в больнице", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "допрошенные арендаторы показали, что фактически пожарную безопасность в здании никто не проверял, несмотря на наличие многочисленных проблем, в том числе с электропроводкой". "В этой связи следователем возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля (ч.3 ст. 293 УК РФ), в рамках которого в настоящее время проводятся обыски", - заявили в подмосковном управлении СКР.

Ранее сообщалось, что суд в Подмосковье в связи с пожаром во Фрязине арестовал двух обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст.238 УК РФ) - заместителя гендиректора ООО "Исприн" Юрия Фомина и представителя собственника здания Антона Спешилова.

24 июня огонь охватил административное здание на территории промзоны во Фрязине с пятого по восьмой этаж. Площадь пожара составила 5 тыс. кв. метров.

СКР Фрязино Московская область
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