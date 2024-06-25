В горевшем накануне административном здании во Фрязине вновь возник пожар

Пожар во Фрязино. 24 июня. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Пожар вновь охватил административное здание в подмосковном Фрязине, где накануне погибли люди, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Горят два верхних этажа здания. Наблюдается открытое горение и дым", - сказали в экстренных службах.

Людей внутри здания, по предварительным данным, нет.

Во вторник утром пресс-служба МЧС России во вторник сообщила, что пожарные полностью потушили возгорание.

В понедельник огонь охватил здание на территории промзоны во Фрязине с пятого по восьмой этаж. Площадь пожара составила 5 тыс. кв. метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели на пожаре двух человек.

В свою очередь в экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что число погибших достигло восьми человек. В ГСУ СК России по Московской области утром во вторник подтвердили гибель шести человек.

В холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") сообщили, что горящее в подмосковном городе Фрязино здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и оборонной промышленности. По их данным, в конце 1990-х годов здание перешло в частную собственность.