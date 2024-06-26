Два человека задержаны по делу о гибели людей при пожаре в подмосковном Фрязине

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - По делу о гибели людей в результате пожара в подмосковном Фрязине задержаны заместитель гендиректора коммерческой организации и представитель собственника здания, сообщили в среду в региональном управлении СКР.

"В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязино (ч.3 ст.238 УК РФ) следователем ГСУ СК России по Московской области задержан заместитель генерального директора ООО "Исприн", а также представитель собственника здания", - говорится в сообщении, размещенном в среду в телеграм-канале ведомства.

В СКР не уточнили имен фигурантов. Между тем, по данным информированного источника "Интерфакса", задержанными являются Юрий Фомин и Антон Спешилов.

По данным следствия, с 2021 года здание находилось в ведении ООО "Исприн", которое было привлечено с целью обеспечения сохранности имущества при проведении банкротства умершего собственника-должника.

"Установлено, что заместитель генерального директора данной фирмы, вступив в сговор с представителем собственника здания, оказывали арендаторам услуги по предоставлению им помещений для ведения своей деятельности, при этом получали от них денежные средства за коммунальные услуги, в частности, за электричество, не обеспечив в свою очередь безопасность данных услуг, выразившуюся в отсутствии контроля за техническим состоянием электропроводки и нарушении требований пожарной безопасности помещения", - говорится в сообщении.

В результате, отметили в СКР, "предположительно, неисправности электрической проводки 24 июня на пятом этаже здания произошло возгорание, после чего огонь распространился на большую площадь внутри помещений".

"К настоящему времени известно о шести погибших", - сообщили в СКР.

По версии ведомства, причиной гибели людей также "послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов".

"По уголовному делу произведены допросы, обыски, осмотры, назначены экспертизы. Устанавливаются иные лица, причастные к трагедии", - говорится в сообщении.