ФАС в 2023 году перечислила в бюджет 6,4 млрд руб.

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Кассовое исполнение федерального бюджета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по доходам за 2023 год составило 6,398 млрд рублей, что на 44,96% выше первоначального прогноза (4,414 млрд рублей) и на 24,75% - уточненного прогноза от 25 апреля 2023 года (5,129 млрд рублей), говорится в заключении Счетной палаты РФ по итогам проверки исполнения ведомством бюджета на 2023-2025 годы.

Основная часть поступлений пришлась административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) за правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций. Их объем составил 2,027 млрд рублей (почти вдвое больше первоначального прогноза).

Еще 1,91 млрд рублей (в 1,8 раза больше прогноза) составили административные штрафы, установленные главой 9 КоАП за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике (штрафы за нарушение правил недискриминационного доступа, порядка подключения и техприсоединения).

В 2023 году поступили денежные средства по штрафам, вынесенным в предшествующих периодах, в размере 10,8 млн рублей. Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета составили 484,2 млн рублей.

"Счетная палата РФ проверила исполнение бюджета в ФАС России и признала бюджетную отчетность ведомства за 2023 год достоверной. В отчетном году объем поступлений в бюджет от деятельности службы составил 6,4 млрд рублей. Это на 45% выше первоначального прогноза. Перевыполнение связано с поступлением штрафов по делам о нарушении антимонопольного законодательства", - прокомментировали отчет Счетной палаты в антимонопольном ведомстве.