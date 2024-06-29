Три человека пострадали в результате атаки дронов в Белгородской области

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в результате атаки украинских беспилотников в селе Богун-Городок Борисовского района и об одном раненом на участке автодороги Зиборовка - Нечаевка.

"В селе Богун-Городок Борисовского района в результате удара по легковому автомобилю пострадали двое: у мужчины баротравма, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота, у женщины - термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравма", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Гладков также сообщил, что на участке автодороги Зиборовка - Нечаевка в результате атаки беспилотника ранен водитель КАМаза.

Как написал губернатор, "мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода".