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Дроны ВСУ атаковали Грайворонский городской округ Белгородской области

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Украинские БПЛА атаковали частные дома в селах Глотово и Сподарюшино, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Главдков.

"Грайворонский городской округ под атакой дронов ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В селе Глотово несколько БПЛА атаковали частный сектор - повреждены два домовладения и один автомобиль. В селе Сподарюшино в результате сброса взрывного устройства разрушен частный дом", - написал губернатор.

Гладков уточнил, что в результате атаки были повреждены линии электропередач, в ряде населенных пунктов временно отсутствует электроснабжение.

Вячеслав Главдков Белгородская область
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