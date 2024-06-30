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ВСУ атаковали три населенных пункта Шебекинского городского округа

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Ряд населенных пунктов Шебекинского городского округа были атакованы ВСУ, пострадавших нет, сообщил в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Еще три населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Так, в селе Муром в результате обстрела повреждены частное домовладение и линия электроснабжения. В селе Архангельское повреждены шесть частных домовладений, а также линии газо- и электроснабжения.

В поселке Первомайский в результате атаки дрона нанесен урон кровле хозпостройки.

Ранее сообщалось, что в селе Зиборовка Шебекинского городского округа дрон атаковал сельхозпредприятие, из-за чего была повреждена линия газоснабжения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Шебекинский городской округ Белгородская область
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