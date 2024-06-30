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В Белоруссии заявили о наличии на границе у ВСУ дронов, способных ударить вглубь страны

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Подразделения Вооруженных сил Украины, размещенные у границ с Белоруссией, имеют на вооружении беспилотники, способные наносить удары вглубь территории республики, заявил в воскресенье начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик.

"Подразделения Вооруженных сил Украины, находящиеся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными беспилотными летательными аппаратами, но и аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину Республики Беларусь", - сказал он в эфире гостелеканала ОНТ.

В миреВ Минобороны Белоруссии заявили о росте напряженности на границе с УкраинойЧитать подробнее

Как подчеркнул Северинчик, "несмотря на то, что украинские формирования испытывают проблемы со средствами противовоздушной обороны на других направлениях, отмечено скопление сил ПВО в Житомирской области (граничит с Гомельской областью Белоруссии - ИФ)".

В минувшую пятницу в Госпогранкомитете Белоруссии заявили об активной разведывательной деятельности с украинской стороны близ госграницы, в том числе с использованием беспилотников.

Накануне начальник Генштаба, первый замминистра обороны республики Павел Муравейко сообщил, что Украина разместила подразделения спецназа на границе с Белоруссией.

В субботу стало известно, что Минобороны Белоруссии направило дополнительные силы и средства ПВО для прикрытия военных и критически важных объектов гражданской инфраструктуры близ границы с Украиной.

Белоруссия Украина
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