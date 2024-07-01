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В Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - На территории Тувы вводят режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом количества лесных пожаров, сообщил в Telegram глава республики Владислав Ховалыг.

"Вводим в Туве режим ЧС из-за лесных пожаров. Жаркая погода, сильные ветра и сухие грозы вызвали новые возгорания в тайге. Сейчас на территории республики зарегистрировано 23 лесных пожара. Огнем охвачено примерно 1,7 тысzxb га. Большая часть - в труднодоступной горной местности", - написал он.

По прогнозу синоптиков, в последующие дни жара несколько ослабеет, и местами в республике ожидаются дожди.

"Но на погоду уповать мы не можем: июль в целом обещает быть самым сложным месяцем в плане пожароопасной обстановки", - добавил Ховалыг.

Сейчас в Туве лесные пожары тушат 220 человек, в ближайшее время к ним присоединятся авиадесантники, которых отзовут с тушения пожаров в Забайкальском крае. Власти Тувы попросили несколько сибирских регионов командировать в Туву свои команды пожарных.

Владислав Ховалыг Тува
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