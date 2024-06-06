В Сочи ограничили проход в лесную местность из-за пожарной опасности

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Посещать леса в Республике Крым запретили с 6 по 26 июня из-за высокой и чрезвычайно высокой пожарной опасности, сообщает региональный главк МЧС.

Проход и проезд в лесную местность разрешен только по туристским маршрутам с соблюдением правил пожарной безопасности, разжигание костров запрещено, говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что самый высокий класс пожарной опасности установлен в Ялте и Белогорском районе, 4 класс - в Алуште, Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах, на остальной территории - 3 класс.

В настоящее время в Крыму действует штормовое предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности. Кроме того, с 17 апреля на территории полуострова введен особый противопожарный режим.

По данным МЧС, с начала года в Крыму произошло уже 11 природных пожаров в горно-лесной местности.