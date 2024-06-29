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Три населенных пункта в Белгородской области атаковали дроны ВСУ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу вечером сообщил еще о трех атаках со стороны Вооруженных сил Украины при помощи беспилотников, пострадавших нет.

"В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на парковку. Повреждены два автобуса и два легковых автомобиля", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

В Грайворонском городском округе в поселке Совхозный FPV-дрон атаковал частное нежилое домовладение, добавил губернатор.

Также, по его данным, в селе Богун-Городок Борисовского района беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего в одном частном доме выбиты окна и повреждена кровля.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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