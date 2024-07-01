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Житель белгородского села Новая Таволжанка погиб при обстреле

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ, есть погибший, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в понедельник.

"В результате прилета снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб один мирный житель", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он добавил, что количество раненых за вчерашний день увеличилось до девяти.

Ранее он сообщал о семи раненых жителях и одном погибшем ребенке в результате воздушных атак ВСУ на регион за минувшие сутки.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков ВСУ Белгородская область
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