Житель белгородского села Новая Таволжанка погиб при обстреле

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ, есть погибший, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в понедельник.

"В результате прилета снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб один мирный житель", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он добавил, что количество раненых за вчерашний день увеличилось до девяти.

Ранее он сообщал о семи раненых жителях и одном погибшем ребенке в результате воздушных атак ВСУ на регион за минувшие сутки.