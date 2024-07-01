Режим ЧС федерального характера введен в Якутии из-за лесных пожаров

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с лесными пожарами на территории Республики Саха (Якутия) отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщает пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

1 июля в МЧС РФ состоялось заседание правкомиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством замминистра Виктора Яцуценко.

По итогам заседания было решено отнести чрезвычайную ситуацию в лесах Якутии к ЧС федерального характера, говорится в сообщении.

В настоящее время на территории республики действует 107 природных пожаров на общей площади свыше 331 тыс. гектар.

По данным Авиалесоохраны, на борьбу с огнем привлечено более 1,5 тыс. человек и 100 единиц техники. Для мониторинга лесопожарной обстановки и тушения пожаров также применяется авиация МЧС РФ.

Пожароопасный сезон начался в Якутии с 6 мая. С 11 июня на территории республики ввели режим ЧС регионального характера. Кроме того, на всей территории Якутии установлен особый противопожарный режим.