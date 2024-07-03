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Три села в Белгородской области попали под обстрел

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинскими военными трех сел, пострадали три человека.

"В селе Новостроевка-Вторая в результате сброса боеприпаса с беспилотника на территорию частного домовладения пострадала семья из трех человек - супруги и их 16-летний сын. Пострадавшие с контузией и различными осколочными ранениями рук и ног самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригадами скорой их доставят в городскую больницу №2 Белгорода и детскую областную клиническую больницу", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

Он добавил, что в результате обстрела села Мокрая Орловка посечены крыши и заборы в двух частных домовладениях. В селе Дроновка на текущий момент выявлено повреждение на линии электроснабжения, жители села временно остаются без света.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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