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В российских больницах продолжают лечение более 40 больных ботулизмом

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - На стационарном лечении в России остаются 41 человек с признаками ботулизма, девять пациентов на искусственной вентиляции легких, сообщил "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"В стационарах Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Нижегородской областей, Татарстана находится 41 пациент с ботулизмом, девять из них остаются на искусственной вентиляции легких", - сказал Кузнецов.

Массовые случаи ботулизма были зафиксированы в нескольких регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Татарстане, в июне 2024 года. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 20 июня заявил о 301 госпитализации. В администрации Костромской области 24 июня сообщили о смерти молодого человека, который заразился в Нижегородской области. 5 июля сообщалось, что в Нижегородской области скончался пациент, госпитализированный ранее с признаками ботулизма, однако инфекция не была первопричиной смерти.

По уголовному делу о производстве товаров и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Москве были задержаны четыре человека, в том числе генеральный директор "Локалкитчен" Антон Лозин. С санкции суда фигуранты были отправлены под домашний арест и в СИЗО.

Михаил Мурашко Нижегородская область
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