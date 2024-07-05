Президент РФ отметил нежелание Киева отказаться от идеи войны до победного конца

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Киев все еще не готов отказаться от ведения войны до победного конца, в том числе потому, что тогда ему придется отменить военное положение и проводить выборы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как нам видится, положение дел, в том числе с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра - в Киеве все еще не готовы отказаться от идеи ведения войны до победного конца. На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения", - сказал Путин журналистам по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"Если придется отменить военное положение, значит придется проводить выборы", - добавил он.

Путин отметил, что имеет в виду "несостоявшиеся в срок президентские выборы".

"Шансы победить на них для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю", - сказал президент РФ.