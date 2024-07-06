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Экс-глава Сергокалинского района Дагестана снова задержан

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров снова задержан после освобождения из-под ареста, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Шамиль Хадулаев.

"Магомед Омаров был задержан ночью в своем доме в селе Сергокала, его сразу увезли в Махачкалу", - написал он в своем телеграм-канале.

В пятницу стало известно о том, что Омаров освобожден из-под стражи после отбывания административного наказания.

Омаров был признан виновным в совершении административного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), ему назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток.

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По предварительным данным, среди совершивших 23 июня теракт в Дагестане боевиков был один из его сыновей.

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погиб 21 человек, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены. По словам главы республики Сергея Меликова, атаки в Дагестане совершили выходцы из Сергокалинского района.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

Дагестан Магомед Омаров
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