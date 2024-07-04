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Суд арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу троим подозреваемым в подготовке теракта на территории региона, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Рассмотрев материалы, суд постановлениями от 04.07.2024 избрал в отношении Магомеда Магомедова, Халида Магомедова, Заура Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 2 сентября 2024 года", - сказала Мамаева.

Она отметила, что согласно поступившим материалам, подозреваемые вместе с другими лицами объединились в организованную группу для совершения на территории Дагестана терактов.

"Как следует из материалов, фигуранты дела не позднее 23 июня 2024 года приобрели огнестрельное и иное оружие, и в дальнейшем хранили по местам своего жительства в селе Сергокала Сергокалинского района и городе Махачкале. Также они изготовили самодельное взрывное устройство, которое планировали использовать при совершении террористического акта", - уточнила Мамаева.

Она добавила, что арестованным вменяют ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (Подготовка теракта), ч.4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ч.4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ)

В свою очередь, как уточнили "Интерфаксу" в экстренных службах, все трое были связаны с ликвидированными ранее на территории Дагестана боевиками и могли оказывать содействие в исполнении терактов.

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погибли 22 человека, в том числе 16 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены. По словам главы республики Сергея Меликова, атаки в Дагестане совершили выходцы из Сергокалинского района.

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров был уволен после этих событий.

Были арестованы шестеро сыновей Омарова. Всех подозревают в пособничестве терроризму.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

Хроника 23 июня – 04 июля 2024 годаНападение боевиков в Дагестане
Дагестан Дербент Махачкала
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