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Из лагерей беженцев в Сирии в Россию вернули еще 20 детей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова помогла вернуть на родину еще 20 российских детей из лагерей беженцев в Сирии. Детский омбудсмен встретила борт ВКС России с детьми на аэродроме Чкаловский, сообщила пресс-служба Львовой-Беловой.

"Возвращению детей предшествовала продолжительная, напряженная работа: согласование и оформление документов, обмен данными, переговоры. В результате нам удалось договориться с курдской стороной о возвращении к родственникам в Россию 20 детей в возрасте от 5 до 15 лет. Это 7 девочек и 13 мальчиков", - сказала Львова-Белова.

Детей ждет медицинское обследование в федеральной клинике и социальная реабилитация в одном из московских центров. После этого они встретятся со своими родственниками, у которых будут жить под опекой, добавила она.

"В ходе рабочего визита в Сирию сотрудники аппарата детского омбудсмена вместе с представителями Российского центра судмедэкспертизы взяли у другой группы детей в лагерях беженцев образцы крови для проведения молекулярно-генетических исследований ДНК с целью подтверждения их родства с гражданами РФ", - добавили в пресс-службе детского омбудсмена, отметив, что работа по возвращению российских детей из Ближневосточного региона будет продолжена.

Гуманитарная миссия по репатриации российских детей с Ближнего Востока ведется при координации детского омбудсмена с 2018 года. Всего в Россию, с учетом сегодняшней группы, были возвращены 566 детей - из Ирака, Пакистана, Сирии и Турции.

Мария Львова-Белова Сирия
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