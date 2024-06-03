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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Львова-Белова заявила о скором прекращении усыновления детей из РФ иностранцами

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - За два года число российских детей, усыновленных иностранцами, сократилось почти на 90%, говорится в докладе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о ее деятельности за прошлый год.

"В 2023 году, согласно сведениям федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК, иностранными гражданами усыновлено лишь 0,27% детей (6) от общей численности несовершеннолетних, переданных на усыновление (2 243). Снижение составляет более чем 89% по сравнению с 2022 годом (шесть детей в 2023 году, 57 детей - в 2022 году)", - отмечается в докладе, опубликованном на сайте омбудсмена в понедельник.

"Как представляется, складывающаяся международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двухсторонних отношениях с западными странами в конечном итоге приведут к полному прекращению иностранного усыновления российских детей в ближайшем обозримом будущем", - говорится в документе.

Там уточняется, что среди стран, в которые усыновляются российские дети, есть только европейские государства.

"В 2023 году российских детей усыновляли граждане Италии (пять детей) и Франции (один ребёнок). Напомним, что именно с названными государствами у РФ заключены договоры о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей. Граждане ещё двух государств, с которыми заключены подобные договоры, - Испании и Израиля - в отчётном году российских детей не усыновляли", - поясняется в докладе.

Мария Львова-Белова Франция Италия
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