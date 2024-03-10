Еще 32 ребенка вернулись в Россию из лагерей беженцев в Сирии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о возвращении из Сирии 32 российских детей.

Омбудсмен встретила борт ВКС России с детьми на аэродроме "Чкаловский". Она уточнила, что дети находились в лагерях беженцев в Заевфратье.

"На этот раз нам удалось договориться с курдской стороной о возвращении к родственникам в России 32 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Это 12 девочек и 20 мальчиков", - сказала журналистам Львова-Белова.

Она отметила, что дети пройдут медицинское обследование в федеральной клинике и социальную реабилитацию в одном из московских центров, после чего встретятся со своими родственниками, у которых будут жить под опекой.

"Региональные уполномоченные по правам ребенка окажут всю необходимую помощь опекунам в вопросах образования и медицинского обеспечения несовершеннолетних, получения мер соцподдержки", - уточнила омбудсмен.

Она пояснила, что возвращению детей предшествовала продолжительная работа многих ведомств: поиск несовершеннолетних, установление родства, согласование и оформление документов, обмен данными.

На всем маршруте домой группу сопровождали сотрудники аппарата детского омбудсмена, врачи Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова и Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ, отметила Львова-Белова.

Она добавила, что помощь также оказали сотрудники российского посольства в Дамаске, военнослужащие группировки Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике и Национального центра управления обороной РФ.

Омбудсмен напомнила, что гуманитарная миссия по репатриации российских детей из Ближневосточного региона ведется с 2018 года при координации уполномоченного по правам ребенка по поручению президента России.

"С учетом сегодняшней группы при нашем участии всего в Россию возвращены 546 детей - из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции", - сказала Львова-Белова.

Она выразила благодарность российским Минобороны, МИД, Минздраву, правительству Москвы, их подведомственным учреждениям, а также сенатору Константину Басюку за содействие в возвращении несовершеннолетних.

"Работа по возвращению российских детей из Ближневосточного региона будет продолжена. В мартовскую командировку сотрудники аппарата детского омбудсмена вместе с представителями Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России взяли у еще одной группы детей образцы крови для проведения молекулярно-генетических исследований ДНК с целью подтверждения их родства с гражданами РФ", - добавила Львова-Белова.