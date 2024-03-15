32 доставленных из Сирии ребенка госпитализированы в РДКБ Минздрава РФ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Все 32 ребенка, которые были возвращены в Россию из лагерей беженцев в Сирии, доставлены в Российскую детскую клиническую больницу и проходят обследование, сообщили в Минздраве России.

"32 ребенка в возрасте от 5 до 17 лет из лагерей беженцев на северо-востоке Сирии доставлены в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, где в настоящее время проходят комплексное обследование", - говорится в сообщении министерства.

Как информирует Минздрав, дети доставлены в РДКБ Минздрава для профилактического осмотра и проведения диагностических исследований с целью своевременного обнаружения возможных патологий. "Состояние поступивших детей оценивается как стабильное. Среди госпитализированных - 12 девочек и 20 мальчиков. Врачи уже провели первичный осмотр и назначали полное диагностическое обследование", - сказала директор Российской детской клинической больницы Минздрава Елена Петряйкина, ее слова привели в сообщении.

В случае выявления патологий, детям будет оказана высококвалифицированная медпомощь в стенах больницы, добавила она.

10 марта уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о возвращении из Сирии 32 российских детей. По ее словам, дети находились в лагерях беженцев в Заевфратье.