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ЕГЭ в четырех регионах РФ прерывался 12 раз из-за воздушной тревоги

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Единый госэкзамен (ЕГЭ) в связи с объявлением воздушной тревоги прерывался 12 раз в четырех субъектах РФ, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"12 случаев в четырех субъектах у нас объявлялась воздушная тревога. 4 426 участников продолжили экзамен в этот день и только 114 ребят попросились на пересдачу в резервный день", - сказал Музаев на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что ситуационный центр Рособрнадзора сообщает ведомству обо всех подобных случаях.

"Мы все время настаивали на том, что никаких продолжений, обстановка опасная, главное жизнь детей, учителей и вообще всех граждан. Тем не менее, нам звонили и сказали: тревога прошла, с соответствующими службами связались, ребята хотят продолжить писать экзамен. Мы им разрешали и вот из такой массы ребят, только 114 пришли на резервные дни", - добавил Музаев.

Основной период ЕГЭ в этом году проходил с 23 мая по 5 июля, с 13 июня по 5 июля состоялись резервные дни.

Анзор Музаев ЕГЭ Рособрнадзор
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