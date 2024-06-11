ЕГЭ по биологии, истории и письменную часть по иностранным языкам напишут более 280 тыс. человек

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Основной период ЕГЭ 11 июня продолжают экзамены по биологии, истории и письменная часть по иностранным языкам, на них зарегистрировалась 281 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

"Всего в этот день на участие в ЕГЭ зарегистрировано более 281 тысячи человек, экзамены пройдут во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для проведения экзаменов в этот день будет задействовано более 4 тыс. экзаменационных пунктов. Мониторинг хода ЕГЭ будут вести более 9 тыс. общественных наблюдателей, а также сотрудники Рособрнадзора и подведомственных организаций.

На ЕГЭ по биологии в этот день зарегистрированы около 116 тысяч участников, экзамен пройдет в 88 регионах России и за рубежом. На выполнение работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов.

На участие в ЕГЭ по истории зарегистрированы более 81 тыс. человек, экзамен пройдет во всех регионах России и за рубежом. На выполнение экзамена отводится 3 часа 30 минут (210 минут). Минимальный балл ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла, добавили в ведомстве.

Там сообщили, что письменную часть ЕГЭ по английскому языку планируют сдавать более 82 тыс. человек, экзамен пройдет во всех регионах России и за рубежом. На выполнение экзаменационной работы по европейским языкам отводится 3 часа 10 минут (190 минут), по китайскому языку - 3 часа (180 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Письменная и устная части экзаменационной работы оцениваются в совокупности.

Свои результаты участники экзаменов 11 июня получат не позднее 26 июня, подчеркнули в пресс-службе.