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Более 116 тыс. выпускников зарегистрировались на пересдачу одного из ЕГЭ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - На пересдачу одного из предметов ЕГЭ 4 и 5 июля подали заявления свыше 116 тыс. выпускников текущего года; больше всего желающих пересдать экзамены по обществознанию, информатике и русскому языку, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора в четверг.

"Заявления о пересдаче были поданы по всем предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ. Больше всего желающих пересдать обществознание (более 31 тыс. выпускников), около 21,5 тыс. пожелали пересдать информатику, 12,2 тыс. - русский язык, 11,2 тыс. - химию, 11,1 тыс. - профильную математику, 8,1 тыс. - биологию", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что на пересдачу базовой математики зарегистрировались около 6,4 тыс. выпускников, английского языка - 3,6 тыс., литературы - 3,2 тыс., истории - 2,7 тыс., физики - 1,3 тыс., географии - 247 человек. Единичные участники выбрали для пересдачи немецкий, французский, испанский и китайский языки, отметили в Рособрнадзоре.

"Возможность пересдать в том же году один из предметов по своему выбору и использовать этот результат при поступлении в вуз появилась у выпускников в 2024 году впервые",- напомнили в пресс-службе.

4 июля, согласно расписанию ЕГЭ, пройдут экзамены по русскому языку, информатике, обществознанию, физике, химии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 5 июля выпускники смогут пересдать биологию, географию, литературу, историю, математику базового и профильного уровней и устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

В пресс-службе сообщили, что свои результаты участники пересдач получат не позднее 17 июля. Предыдущий результат участника пересдачи по этому предмету будет аннулирован, напомнили в ведомстве.

Выступая с посланием Федеральному собранию в конце февраля, президент РФ Владимир Путин предложил позволить выпускникам школ пересдавать ЕГЭ по одному из предметов, причем так, чтобы они успели подать документы до конца приёмной кампании в вузы.

Рособрнадзор ЕГЭ
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