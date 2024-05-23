В России начинается основной период ЕГЭ

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В России стартует основной период Единого госэкзамена (ЕГЭ), он начнется с экзаменов по литературе, химии и географии, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"23 мая с экзаменов по химии, литературе и географии начнется основной период ЕГЭ 2024 года. Экзамены пройдут во всех регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом. На участие в экзаменах зарегистрировано свыше 150 тысяч человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на ЕГЭ по химии в этом году зарегистрировалось около 85 тыс. участников, литературу планируют сдавать более 48 тыс. человек, географию - более 20 тыс.

Минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37, по литературе - 32, по химии - 36.

По данным главы Рособрнадзора Анзора Музаева, ЕГЭ в 2024 году будут сдавать около 700 тыс. человек, 609 тыс. из которых - выпускники этого года.

Экзамены пройдут также в 54 странах за рубежом в 77 пунктах проведения экзамена (ППЭ), ожидается, что в них примут участие более 2 тыс. человек.

Основной период ЕГЭ в этом году с 23 мая по 5 июля, с 13 июня по 5 июля - резервные дни. Нововведением этого года станет возможность пересдать один из экзаменов, получив результаты до конца приемной кампании в вузы.

Повторные экзамены по всем предметам запланированы на 4 и 5 июля. Как ранее сообщали в пресс-службе Рособрнадзора, пересдать экзамен смогут только выпускники текущего года, сдававшие ЕГЭ. Выпускники смогут подать заявление на пересдачу одного из предметов с 26 июня по 1 июля. Результаты должны быть не позднее 17 июля.

"Но важно обратить внимание, что действителен будет только результат пересдачи. Первый полученный результат по пересдаваемому предмету будет аннулирован", - сообщили в ведомстве.