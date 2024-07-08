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В выборах губернатора Петербурга примут участие четыре кандидата

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - На выборах губернатора Петербурга зарегистрированы четыре кандидата, сказано в отчете на сайте Центризбиркома.

Это действующий губернатор города Александр Беглов, баллотирующийся от "Единой России", депутат муниципалитета "Ульянка" Павел Брагин, выдвинутый партией "Зеленые", председатель центрального комитета партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович и депутат Петербургского заксобрания Максим Яковлев от ЛДПР.

Всего на губернаторский пост выдвигались 22 человека. Большинство утратили свой статус, так как вовремя не сдали документы на регистрацию.

Выдвиженцам Александру Абдину ("Российская партия свободы и справедливости"), Марии Михайловой ("Родина") и Алексею Ковалеву (самовыдвижение) в регистрации было отказано. Как ранее уточнял в телеграм-канале председатель Петербургского избиркома Максим Мейксин, Абдину и Михайловой не хватило подписей муниципального фильтра, Ковалев не предоставил ни одной достоверной подписи муниципальных депутатов или избирателей в свою поддержку.

Выборы губернатора Петербурга пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.

В 2019 году выборы выиграл Беглов, который выступил самовыдвиженцем и набрал 64% голосов при явке примерно в 30%. Кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова тогда получила 16,84% голосов избирателей, кандидат от "Гражданской платформы" Михаил Амосов - 16,03% голосов.

Александр Беглов Петербург Центризбирком
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