Избирком Челябинской области зарегистрировал четверых кандидатов в губернаторы

Лидеру регионального "Яблока" Щербакову в регистрации отказали

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Челябинской области зарегистрировала четырех кандидатов в губернаторы, рассмотрение поданных на регистрацию документов завершено, сообщила пресс-служба облизбиркома.

Кандидатами зарегистрированы зампредседателя партии "Зеленая альтернатива" Степан Соловьев, кандидат от КПРФ, депутат Челябинской гордумы Эльдар Гильмутдинов и лидер регионального отделения ЛДПР Виталий Пашин.

Лидер областного отделения "Яблока" Ярослав Щербаков, которого выдвинула его партия, кандидатом не стал, поскольку не набрал достаточного количества подписей в поддержку выдвижения, сообщила комиссия.

Первым удостоверение зарегистрированного кандидата получил действующий глава региона Алексей Текслер, выдвинутый челябинским региональным отделением "Единая Россия".

Всего выдвигались шесть кандидатов, из них пятеро подали документы на регистрацию. Не сделал этого участник СВО Владимир Медведев, которого выдвинула "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".

Выборы губернатора Челябинской области будут проходить два дня - 7 и 8 сентября.