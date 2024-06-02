"Единая Россия" выдвинула Беглова в губернаторы Петербурга

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" выдвинула губернатора Петербурга Александра Беглова на перевыборы, соответствующее решение принято на 38-й региональной партийной конференции в воскресенье.

За кандидатуру Беглова проголосовали 200 делегатов, против выступил один.

"Счетная комиссия решила признать тайное голосование по выдвижению кандидата на должность губернатора Петербурга на выборах высшего должностного лица - губернатора Петербурга, назначенных на 8 сентября 2024 года, состоявшимся и действительным", - сказал секретарь счетной комиссии Павел Рыбчак.

Беглов поблагодарил делегатов за доверие.

"Президент России поддержал мою кандидатуру, но особо отметил, что окончательный выбор всегда остается за горожанами. Мы провели большую работу, люди это видят. Наша задача сегодня - (...) услышать их оценку, а главное - вместе с горожанами выделить наши приоритеты на ближайшие годы", - сказал он.

Александр Беглов родился в Баку в 1956 году. Окончил Ленинградский инженерно-строительный институт и Северо-Западную академию государственной службы.

С 1999 по 2002 год возглавлял Курортный район Петербурга, позднее работал вице-губернатором, временно исполнял обязанности губернатора.

С 2008 по 2012 год занимал пост заместителя главы администрации президента РФ, с 2012 по 2017 годы - полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.

В октябре 2018 года был назначен врио губернатора Петербурга, сменив Георгия Полтавченко. Избрался губернатором в 2019 году как самовыдвиженец, набрав около 64% голосов при явке порядка 30%.

Как сообщалось, выборы губернатора Петербурга пройдут в трехдневном формате с 6 по 8 сентября 2024 года.