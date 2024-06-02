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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

ЛДПР выдвинет депутата Яковлева в губернаторы Петербурга

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - ЛДПР выбрала депутата петербургского парламента Максим Яковлев кандидатом на пост губернатора города, соответствующее решение было принято на внеочередной партийной конференции регионального отделения в воскресенье.

"Единогласным решением делегатов депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Яковлев Максим Эдуардович выбран кандидатом на пост губернатора", - сообщили "Интерфаксу" в реготделении.

За Яковлева проголосовали все 17 делегатов.

Максим Яковлев родился в Ленинграде в 1967 году. Член ЛДПР с 2004 года. С 2011 года трижды избирался депутатом городского парламента. На текущий момент является заместителем руководителя фракции.

В РоссииБеглов намерен пойти на выборы губернатора Петербурга от "Единой России"Читать подробнее

Как сообщалось, выборы губернатора Петербурга пройдут в трехдневном формате с 6 по 8 сентября 2024 года.

В прошлую кампанию в 2019 году победу одержал самовыдвиженец Александр Беглов с 64% голосов при явке порядка 30%.

Кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова на предыдущих выборах набрала 16,84% голосов, кандидат от "Гражданской платформы" Михаил Амосов - 16,03% голосов.

Петербург ЛДПР Максим Яковлев
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