Беглов вновь предложил Матвиенко на пост сенатора от Петербурга

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов подал в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию документы на регистрацию кандидатом на перевыборы, сообщил "Интерфаксу" председатель горизбиркома Максим Мейксин в четверг.

"Подал документы сегодня, его предложения по сенаторам переданы в составе документов", - сказал он.

В штабе кандидата "Интерфаксу" уточнили, что Беглов снова предложил действующего спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко в качестве кандидатуры сенатора от Петербурга.

Беглов также передал необходимое для выдвижения количество подписей муниципальных депутатов.

На текущий момент на пост губернатора Петербурга, согласно данным ГАС "Выборы", выдвинулся 21 человек. Ни один из них еще не зарегистрирован.

Как сообщалось, Беглов баллотируется от партии "Единая Россия". Пост губернатора Петербурга он занимает с 2019 года, когда избрался в качестве самовыдвиженца и получил более 64% голосов при явке порядка 30%.

Выборы губернатора Петербурга, а также довыборы в городской парламент и выборы в 110 муниципалитетов пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.