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Новак поручил Минэнерго и ФАС отслеживать цены на топливо на АЗС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе отслеживать цены на топливо на АЗС и баланс маржинальности переработки для недопущения роста цен выше инфляции, сообщает сайт российского правительства.

Участники заседания отметили, что в сезон высокого спроса цены на бензин и дизель на заправках растут ниже инфляции.

"Стороны обсудили текущую ситуацию на рынке нефтепродуктов с учетом сезона летнего спроса на топливо, а также посевной и уборочной кампании у аграриев в различных регионах страны. По информации Минэнерго, цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными, дефицит отсутствует. Запасы топлива находятся на высоком уровне, железнодорожные перевозки идут по графику. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом", - говорится в пресс-релизе.

Вице-премьер также поручил держать на контроле своевременные поставки топлива в регионы по железной дороге в соответствии с графиком и проработать вопросы обеспечения нефтяных компаний парком цистерн.

В совещании приняли участие руководители и представители Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Минфина, РЖД, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), нефтяных компаний.

Александр Новак Минсельхоз Минфин Минэнерго ФАС СПбМТСБ
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