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ФАС проанализирует цены ННК на нефтепродукты в Приморье

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с "Независимой нефтегазовой компанией" (ННК) проводят анализ цен на нефтепродукты в Приморском крае, говорится в сообщении ведомства.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов 28 мая поручил ведомствам держать на контроле ситуацию с обеспечением топливом ряда регионов востока страны.

По данным Росстата, на 3 июня стоимость 92-го бензина на заправках в Приморье на 5,6% выше, чем в среднем по РФ, и составляет 54 руб./л; дизтоплива - на 7,6% выше и составляет 70,42 руб./л. Стоимость 95-го бензина превышает среднероссийскую всего на 0,1% и составляет 56,05 руб./л.

ННК является крупнейшим игроком на розничном рынке Дальнего Востока, ее доля в ключевых регионах округа ранее достигала порядка 45%. Компания владеет сетью из более 200 АЗС в шести регионах ДФО, из которых почти 100 находятся в Приморском крае. ННК также владеет одним из двух нефтеперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке - Хабаровским НПЗ мощностью переработки нефти в 5 млн тонн в год.

ННК ФАС Приморье Росстат
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