Ограничены прилеты и вылеты из аэропорта Астрахани

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Прилеты и вылеты из аэропорта Астрахани ограничены, рейс "Аэрофлота" задержан, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Из-за ограничений, введенных в регионе на использование воздушного пространства, рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU1173 задержан вылетом из Астрахани. На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта ограничены", - сказал собеседник агентства.

Ночью губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин написал в своем телеграм-канале об отражении атаки БПЛА на территории северной части региона. Как сообщает Минобороны РФ, пять БПЛА были уничтожены над Астраханской областью.

Международный аэропорт "Астрахань" им. Кустодиева имеет статус аэропорта федерального значения.

Аэропорт в 2023 году снизил пассажиропоток на 7,4% по сравнению с показателем 2022 года - до 774 027 человек.