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В коммюнике саммита НАТО планируется критика Китая за поддержку РФ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В коммюнике по итогам саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля, планируется подвергнуть критике Китай за якобы оказываемую им поддержку России в украинском конфликте, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

Издание пишет, что если ранее некоторые члены альянса из Южной Европы были "больше обеспокоены нелегальной миграцией и угрозами, исходящими с Ближнего Востока", то сейчас "взгляды на Китай и его отношения с НАТО изменились из-за все более очевидной помощи Пекина Москве на Украине".

Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь опроверг заявления западных политиков о том, что Пекин оказывает поддержку российскому оборонно-промышленному комплексу.

По его словам, "Китай по-прежнему остается приверженным продвижению мирных переговоров и поиску путей политического урегулирования украинского кризиса". Китай строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, подчеркнул У Цянь.

В то же время, он заявил, что "США оказывают военную помощь Украине на беспрецедентном уровне и при этом выдвигают необоснованные обвинения в адрес нормальной торгово-экономической деятельности между Китаем и Россией, что является хрестоматийным примером практики двойных стандартов, а также крайне лицемерным и безответственным".

Кроме Китая, в центре внимание саммита будут вопросы, связанные с Украиной, Россией и европейскими военными расходами, отмечает The Wall Street Journal.

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