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Минобороны сообщило о еще трех БПЛА, сбитых над Астраханской областью

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что еще три украинских беспилотника были сбиты над территорией Астраханской области и один - над Белгородской. Это произошло с 8:20 до 10:30 по московскому времени 9 июля.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Астраханской области и один БПЛА над территорией Белгородской области", - сообщили в ведомстве.

Ранее министерство сообщило, что за ночь ПВО сбили 38 дронов над несколькими регионами России, в том числе пять - над Астраханской областью. Губернатор региона Игорь Бабушкин сообщил, что ночью на севере области была отражена массированная атака БПЛА.

Позднее утром 9 июля в закрытом административно-территориальном образовании Знаменск ввели красный уровень террористической опасности в связи с ожидаемой атакой дронов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Игорь Бабушкин Минобороны ПВО Астраханская область Белгородская область
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