Красный уровень террористической опасности ввели в астраханском Знаменске

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Власти просят жителей закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Знаменск Астраханской области не покидать помещения в связи с введением красного уровня террористической опасности, сообщает глава ЗАТО Олег Глотов.

"Сегодня, 9 июня, в 4:54 начальником Знаменского местного гарнизона введен красный уровень террористической опасности в связи с прилетами БПЛА самолетного типа. Убедительная просьба - без надобности не покидать помещения", - написал Глотов в своем телеграм-канале.

Критический (красный) уровень устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу теракта.

Ночью во вторник губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в своем телеграм-канале об отражении атаки БПЛА на территории северной части региона. По данным Минобороны РФ, пять БПЛА были уничтожены над Астраханской областью.

После атаки БПЛА на регион были ограничены прилеты и вылеты из аэропорта Астрахани с 03:55 по Москве. Работа аэропорта возобновлена в 09:35.